Cumhurbaşkanı Erdoğan: 202 vakıf eserimizi açacağız
06.05.2026 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakıf kültürümüz milletimizin en kıymetli hasletlerindendir. Bunları geleceğe taşımak hepimizin görevidir." diyerek restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışının yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı.
Sözlerine, “Vakıflar Haftası münasebetiyle sizlerle bir olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi, mimariyi zarafetle buluşturmuş zarafeti vakıf hizmetleri taçlandırmıştır. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış insana, hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz en büyük hasletlerimizden bir tanesidir. Bunu korumak hepimiz için kritik öneme sahiptir.
Son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz.