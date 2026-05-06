Cumhurbaşkanı Erdoğan: 202 vakıf eserimizi açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı.

Sözlerine, “Vakıflar Haftası münasebetiyle sizlerle bir olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi, mimariyi zarafetle buluşturmuş zarafeti vakıf hizmetleri taçlandırmıştır. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış insana, hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz en büyük hasletlerimizden bir tanesidir. Bunu korumak hepimiz için kritik öneme sahiptir.

Son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz.