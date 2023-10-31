Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığından kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.