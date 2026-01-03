Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in ihracatta rekor yılı olduğunu söyleyip en çok ihracat yapan illeri sıraladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"-Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik.

-2025 yılında 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz 57,8 milyar dolarla İstanbul birinci. 35,1 milyar dolarla Kocaeli ikinci. 23,6 milyar dolar ile İzmir üçüncü. 20 milyar dolar ile Bursa dördüncü. 13,2 milyar dolarla Tekirdağ beşinci olmuştur.

-Aralık ayında geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer rekor söz konusu. 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.

-2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.

-2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

-2025 yılına ait rekorlarımız bununla bitmiyor. Geçen yılın ilk 10 ayında mal ihracatımızda artış kaydedildi. 2025 yılında net mal ihracatımız 11,7 milyar dolar artış yaşandı.

-2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

-İthalatta 2025 yılını 365,5 milyar dolarla kapattık.

-Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

-Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor.

-2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi.

-Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır."

“2026 YILI İÇİN HEDEFİMİZ 410 MİLYAR DOLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı için hedefimiz; 282 milyar doları mal ihracatı 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracat. 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"YÜZÜNÜ ANKARA'YA DÖNENLER KAZANACAK"

Erdoğan'ın gündeminde dış politika da vardı. "Türkiye'nin amacı düşman üretmek değil dost kazanmak." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyesiz denklem kurulamayacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Türkiyesiz denklem kurulamayacağı kurulsa dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak kıblesini şaşıranlar kısa vadeli düşünenler emperyalistlere lejyoner yazılanlar ise kaybedecektir.”