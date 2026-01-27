Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye yeniden ayağa kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, son 49 ayın en düşük enflasyon verisine ulaşıldığını ve Merkez Bankası rezervlerinin artığını dile getirdi.

Erdoğan, Suriye'ye gelişmelere ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. Suriye halkının barış istediğine vurgu yapan Erdoğan, “Suriye, Türkiye'nin destekleriyle ayağa kalktıkça bölgemizde çok farklı rüzgarlar esecek.” diye konuştu.

“DÜNYA EKONOMİSİ SANCILI SÜREÇTEN GEÇİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türk müteahhitleri güçlü mühendislik birikimimizi, iş yapma kültürümüzü ve güvenilirliğimizi de farklı ülkelere taşıyor. Şirketlerimiz dünya çapında başarılı. Türk inşaat şirketleri son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmıştır.

Şimdiye kadar yüzde 90'ı bizim iktidarlığımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 557 milyar dolardan fazla iş almış durumundayız. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır.

Türk müteahhitlerinin başarıları ekonomik konjonktürden çok daha anlamlı hale geliyor. Son 4-5 yıldır dünya ekonomisi sancılı süreçten geliyor. Koronavirüs salgınının artçı sarsıntıları henüz dinmedi.

2025 yılı küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, korumacı ticaret politikaların dünya ekonomisini zorladığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir. 2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız, enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği, turizm ve ihracatta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine indi. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. Merkez Bankası rezervlerimiz 200 milyar bandını aştı.

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla 11,7 milyar dolar artış göstermiştir. Ekonomideki olumlu görünümün ticarete de yansıdı.

Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe, cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe, reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye pozitif yönde ayrışacaktır.