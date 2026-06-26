Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

İhracat sektörüne ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye 'nin 23 yıldır kesintisiz büyüdüğünü ifade edip “Savunma ve havacılık ihracatı ocak-mayıs ayında yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. 1 yıllık ihracatı 1 haftada yapıyoruz.” dedi.

İhracatçılara ilişkin de müjde veren Erdoğan, “Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu rakamı 5 milyar liraya çıkartıyoruz.” diye konuştu.

“2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 2,5 BÜYÜME”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini çok iyi biliyorum. İhracat günümüzde mal alıp satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir.

Konjektürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında yüzde 3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.

Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini herkes görebiliyor. Başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla ihracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi. İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.

YÜZDE 29,5 ARTIŞ

Savunma ve havacılık ihracatı ocak-mayıs ayında yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. 1 yıllık ihracatı 1 haftada yapıyoruz.

“MUKAYESE EDİLEBİLECEK PEK AZ ÖRNEK VAR”

Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya ve krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara genişleteceğiz.

Taşımayı kolaylaştırmak için gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz.

İHRACATÇILARA DESTEK

Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu rakamı 5 milyar liraya çıkartıyoruz.

“TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR”

Türkiye eski Türkiye değildir. Her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış büyük devletlerin saygı duyduğu Türkiye var.

Devlet, özel sektör el ele vererek bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.