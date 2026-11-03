Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye ’nin kapılarını araladık.” ifadesine yer verdi.

“AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkarı olduk." diyen Erdoğan “Her şey Türkiye için” diyerek durmadan ve duraksamadan çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.