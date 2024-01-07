Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 kentin adayını açıklıyor: İstanbul'da öne çıkan isim Murat Kurum

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aralarında İstanbul'un da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıklıyor.



''YENİDEN İSTANBUL...''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yeniden İstanbul... Hazır mıyız? Aşkınız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ



İsrail'in alçakça barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla kan dökerek çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Zalimleden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz kardeşlerimize sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.



''ADAYLARIMIZA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM''

11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklama üzere bir aradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir. Bu konuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin.

''BELEDİYECİLİKTE ADETA BİR DESTAN YAZDIK''

Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. İstanbul çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu? Şu anda karşımda bir slogan var; 'Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti.' 'Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.' Durmak yok.''



Kritik toplantıda 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 ilin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.



İstanbul adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değikliği Bakanı Murat Kurum'a kesin gözüyle bakılıyor.