Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 kentin adayını açıklıyor: İstanbul'da öne çıkan isim Murat Kurum

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aralarında İstanbul'un da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıklıyor.
''YENİDEN İSTANBUL...''
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Yeniden İstanbul... Hazır mıyız? Aşkınız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ
İsrail'in alçakça barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla kan dökerek çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Zalimleden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz kardeşlerimize sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.
''ADAYLARIMIZA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM''
11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklama üzere bir aradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir. Bu konuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin.
''BELEDİYECİLİKTE ADETA BİR DESTAN YAZDIK''
Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. İstanbul çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu? Şu anda karşımda bir slogan var; 'Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti.' 'Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.' Durmak yok.''
Kritik toplantıda 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 ilin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.
İstanbul adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değikliği Bakanı Murat Kurum'a kesin gözüyle bakılıyor.
Uzun süredir merakla beklenen İstanbul adaylığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da ismi geçiyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere sesleneceği toplantıda belediye başkan adayları alfabetik sırayla tanıtılıyor.
Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.
Ankara'daki toplantıda Ak Parti'nin seçim beyannamesi de ilan edilecek.
Yerel seçim için işbirliği görüşmeleri de sürüyor. AK Parti kurmayları hafta başında Yeniden Refah, DSP ve Büyük Birlik Partisi yetkilileriyle tekrar buluşacak. Bu randevularda olası işbirliklerinin netleşmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ittifakı konuştuklarını söyledi.
MURAT KURUM KİMDİR?
Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.
1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalışan Murat Kurum, 2005 - 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 - 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 - 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.
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