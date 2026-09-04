Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ta kitaplar da hedef oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişini inkar edenin inşa edeceği istikbali olmaz. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. İnsanlar kökleriyle yaşar, medeniyet kökleriyle yaşar. Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır.

Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması tesadüf değildir.

"ÇÖPE ATILMIŞTIR"

En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan 2. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan yanlışların payı vardır."