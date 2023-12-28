Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük.'' dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya muhtarlıklarla ilgili talimat da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum; muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım.'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar da verdi.

SAKARYA'DA 10 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ TRAFİK KAZASI



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

''MUHTARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK''

2024 senesinde 51 ilimizde daha 179 muhtar hizmet binamızın yapımına başlıyoruz. Muhtarlarımızın maaşlarını yaptıkları iş ile mütenasip seviyeye getirdik. 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk.

MUHTARLIKLARLA İLGİLİ TALİMAT

Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Biz buralara 'Muhtar bile olamaz.' manşetlerini çiğneyerek geldik. Muhtarlıklarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi daha etkin hale getirilmesi düşünülebilir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU



Düşmanlarımız son 40 yıldır PKK ve uzantıları eliyle aynı sinsi ve hain emelin peşinde koşuyor. Amaç bunu topraklarımızdan kazıyıp atmaktır. Bugüne kadar emellerine ulaşamadılar ama asla da vazgeçmediler. Biz de son 21 yıldır bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödedik ve ödüyoruz. Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde neye tekabül ettiğinin farkına varamamış olmasıdır. Dış politikadan terörle mücadeleye kadar her konuda bu çarpıklığın tezahürleri ile karşılaşıyoruz. Devletimizin üniter yapısını korumak milli bekamızın teminatı olan tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir. Bunların yıpratılmasına fırsat veremeyiz.



''12 ŞEHİDİMİZ OLDU, 3 GÜN İÇİNDE 59 TERÖRİSTİ GÖMDÜK''

Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünyaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinde önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirmiştir. Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.



''TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE 70 TESİS VURULDU''

Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var. Durmayacağız nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa onların bu kaynaklarını vurarak yok edeceğiz yok ediyoruz. Operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz. Kuzey Irak'taki operasyon bölgemiz coğrafi bakımdan gerçekten çok zor bir yer. Teröristler bu zorluğu kullanarak 40 yıl boyunca ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar kan döktüler.

''BAHARLA BİRLİKTE YENİ ÜS BÖLGELERİMİZİN ALT YAPILARINI TAMAMLAYACAĞIZ''

Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgesini hemen kurmak mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz üzerine üzerine gidiyoruz. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz. Kuzey Irak'ta kalıcı üs bölgeleri için yollar yaptık. Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Bunlar PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek Irak/Suriye tezkeresine bölücü örgütün siyasi uzantıları ile beraber ret oyu vererek hapisteki teröristlere selam göndererek Meclis'te teröre karşı ortak irade sergilenen bildiriye imza atmaktan kaçarak terör örgütüne şaşı baktıklarını göstererek teröröle mücadele gibi bir dertlerinin olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Bu mesele parti meselesi değil ülkemizin beka meselesidir. Siyaset kurumunun terör gibi doğrudan milli güvenliğimize dair bir konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyetinin gereğidir. Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede, terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet sayan bir muhalefet asla bulamazsınız. Ülkemizin tek derdi terörle mücadele olsa güvenlik güçlerimiz ile bunun üstesinden geleceğimizden hiçbir şüphemiz yoktur. Ama coğrafyamızın bize dayattığı başka sınamalarla da karşı karşıyayız. Deprem, iklim değişikliği gibi küresel sorunlar bunlardan biridir.

''MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 145 MİLYAR 456 MİLYON DOLARA ULAŞARAK REKOR KIRMIŞTIR''

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşların yüksek oranlı artışa gittik.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir.''