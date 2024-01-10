Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, Valiler Buluşması'nda konuştu.

''28 ŞUBATVARİ MÜSAMERELER''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor. Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak. Bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, yine başaramayacaklar. Dünyada bölgemizde ve ülke için yaşadığımız zorlu süreçlerin ürünü olan sıkıntıların farkındayız. Milli birliğimizin düşmanı sosyal fay hatlarını İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.



''SEÇİMLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇİN YAPILMASI ŞARTTIR''

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin ellerinde olan dolaşıma sokulan yarısı yalan yanlış haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Seçim sürecinde biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz.''