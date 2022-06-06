Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden bağımsız bir ülkedir. Daha düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini yaptık yapmayı da sürdürüyoruz.

''PARLAK GELECEK BİZLERİ BEKLİYOR''

Sınırötesi harekatlarımızdan, NATO içindeki tartışmalara, ekonomi programımıza kadar idrak noksanlığının emarelerini görmek mümkündür. Biz ne yaptığımızı niçin yaptığımızı biliyoruz. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Sırtlandığımız her yüke değecek parlak gelecek bizleri bekliyor. 2053 vizyonumuzu somut hedeflere dönüştürecek adımları titizlikle yürüyoruz. Birileri çevre adına sadece salon toplantıları yapar, sokakları yakıp yıkarken, biz evlatlarımıza daha yeşil bir ülke bırakacak çalışmalar yaptık. Enerjide güneşten rüzgara, yenilenebilir kaynaklara yaptığımız yatırımları daha da artırıyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi ve çözüm yolu tek başına bu başlık değildir. Yüksek faizle asıl kazanan bir avuç tuzu kuru kesim.

''ÜLKEMİZDE TEKNİK ANLAMDA ENFLASYON DEĞİL, HAYAT PAHALILIĞI SORUNU VAR''

Biz tercihimizi istihdamı koruyarak işini, aşını geçimini sürmesini sağladığımız milyonlardan yana kullandık. Ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu var. Ülkemize döviz girişini sağlayacak yeni yöntemler geliştiriyoruz. Vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi kur ve altın hesabına dayalı konut kredisi gibi alternatifler sunuyoruz.

''BU İKTİDAR FAİZİ ARTIRMAYACAKIR''



Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların oyunlarını bozacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.



3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaltesizliğe yol açacağını gördük.

''TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİNDE 600 PUAN ARTIŞ OLACAK''



Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?



Ek gösterge düzenlemesi, memurlarımızın mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Somut örnek verecek olursak, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı bin 234 lira ile bin 391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.



Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

''60 AY VADELİ VE 0,99 FAİZ ORANIYLA KREDİ İMKANI''



Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz."

EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.



Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.



NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?



Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

