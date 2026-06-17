Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti
17.06.2026 15:21
Beş ülkenin güven mektupları kabul eden Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı bir görüşme de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti.
Ankara'da beş ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.