Cumhurbaşkanı Erdoğan: 650 bin konut teslim edilmeden bölgeden ayrılmayacağız

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nda bir araya gelen Erdoğan, sözlerine, tüm İstanbul'a ve Üsküdar'a selamlarını göndererek başladı.



Deprem felaketiyle yüreklerin sarsıldığı bir dönemde karşıladıkları ve geçirdikleri ramazanı manasına, ruhuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde idrak etmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Nitekim bu akşam iftar soframızı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Özellikle bu mübarek günlerde kendilerini sahipsiz hissetmemeleri için kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanlarında olduk. Ramazan başından beri iftarımızı deprem mağdurlarımızla açmaya gayret ettik.

Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek, bu zor günlerinde onlara umut aşıladık. Hayata yeniden başlama iradelerini güçlendirdik. Dün Şanlıurfa ile birlikte 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evinin inşaat sürecini başlatmış olduk. İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız."



"DEPREM TURİSTLERİNİN İZİNDEN GİTMEYECEĞİZ"



Enkaz kaldırma çalışmalarında artık yavaş yavaş sona geldikleri bilgisini veren Erdoğan, "Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremezsek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekte kararlıyız. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitseler de biz onların izinden gitmeyeceğiz." diye konuştu.



"Başkaları makam peşinde, koltuk peşinde, siyasi ikbal peşinde koşsa da biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığın da olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir ümmetiz, bir milletiz. Bizler, emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden bir Cumhur İttifakı'yız. Bizler başta 14 milyon depremzede kardeşimiz olmak üzere 85 milyonun mesuliyetini, vebalini omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakı'yız. Rabb'im ömür, milletimiz de destek verdikçe inşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İşte sizler de görüyorsunuz, icraatsız, açılışsız, ülkemize eser kazandırmadığımız bir günümüz yok. Kardeşlerim, şu güzel Kadir Gecesi'nde şimdiden 14 Mayıs'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gitmeye hazır mıyız? Şu mübarek gecenin feyzinden Rabb'im bizleri istifade edenlerden eylesin."



Vatandaşlardan ellerini kaldırmalarını isteyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diyerek seslendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.