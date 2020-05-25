Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatına seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



''81 ilimizdeki tüm üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabb'imden bizlere bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum.

''ORTAYA ÇIKAN TABLO DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR''

Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır. Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum.

''İNSANLARIMIZI ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ''

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

''ÖNÜMÜZDE 3 YILLIK BİR VAKİT VAR''

Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var.

''AK PARTİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN DE LOKOMOTİFİ OLACAKTIR''

AK Parti önümüzdeki dönemin de lokomotifi olacaktır. AK Parti'nin kazandırdıklarını, pek çok reform yaptığımızı, sağlıklı konut ürettiğimizi anlatmalıyız. Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır."