Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk

Erdoğan, depremlerde dakikalar içerisinde harekete geçildiğinin altını çizip “Acımız fazla. Yasımızı tabii ki tutacağız. Yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Bizi büyük millet yapan ne kadar büyük kıymet varsa sahip çıkacağız.” dedi.

Erdoğan, 11 ili etkileyen depremlere ilişkin deprem bölgesinde yapılan çalışmaları da anlattı. Bu süre zarfında muhalefetin “Bitiremezler” dediklerini evleri bitirdiklerini ifade edip “Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya onlara yeni gelecek sunmaya çalışırken ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyor. Bunlar evleri bitiremez dediler, işte evler burada.” diye konuştu.

“DEPREMLERİNİN EKONOMİMİZE MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Millet olarak yüreklerimize kor ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesi.

Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, zamanı durduramayız. Zaman pek çok şeyin ilacıdır ama bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımız yakınlarını kaybetti. Nice kalpler dağlandı. Nice hayatlar yarım kaldı.

Tüm bunlar şüphesiz bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı sınavlardan biridir. Biz dirayet sahibi bir milletiz. Ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız. Acımız fazla. Yasımızı tabii ki tutacağız. Yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Bizi büyük millet yapan ne kadar büyük kıymet varsa sahip çıkacağız.

6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 120 bin km alana yayılan bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon insanımızı bölgeden tahliye etti.

Bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar doları buldu. Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk.

MUHALEFETE TEPKİ

Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya onlara yeni gelecek sunmaya çalışırken ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyor. Bunlar evleri bitiremez dediler, işte evler burada.

Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Bizleri yıldırmaya çalışan siyasetlerine teslim olmadık. Biz bu işin altından kalkarız dedik ve hemen işe koyulduk.

3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi imar ve ihya ettik. İttifak ve iktidar olarak sözlerimizi yerine getirdik. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

“ANA MUHALEFETİN BAŞI BİZİ HEDEF ALIYOR”

İlk günden itibaren bize inanan, güvenen tüm vatandaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Anma yıl dönümleri siyasi polemik yapma günleri değildir. Bugünler hem acımızı paylaşma hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın. Madem Türkiye'ye hiçbir faydan yok bari faydası olana engel çıkarma.

3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz. Bari bugün 455 konutu teslim eden devletine teşekkür et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var konuşmuyor. Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz. Hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız hakikatin yerini alamaz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

Depremin yol açtığı kayıplar için 3,6 trilyon lira civarında kaynak kullandık. Hasarların onarılması için 2026 bütçemizde 653 milyar lira ödenek ayırdık. Afet bölgesindeki evlatlarımız eğitimi için derslik sayımızı 126 bin 675'e çıkarttık. Sağlık için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik. 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile 29 hizmet binasının yapımını tamamladık. 10 adet hizmet binamızın yapımı sürüyor.

Mücbir sebep hallerini 2025 yılının sonuna kadar uzattık. Prim borçlarını erteledik. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yerel yönetimlere ciddi miktarda nakit yardımında bulundu. Yaşam alanları oluşturduk. 11 deprem ilimizde 8 bin km uzunluğunda boru hattı inşa ediyoruz. Su ve sulama alanındaki yatırımlarımız bittiğinde 110 milyar liralık bir rakamı bölgemiz için kullanmış olacağız.

Ulaşım yatırımlarımız için harcadığımız tutar 80 milyar lirayı buluyor. Hatay ve Malatya havalimanlarını onardık.

“DAHA FAZLASINI BAŞARACAĞIZ”

Omuz omuza verip çok daha fazlasını yine sizlerle birlikte başaracağız. Depremden sonra Osmaniyemizde pek çok faaliyet yürüttük. Şehrimizin yanında olduk. Bugün konut, köy evi, iş yeri olmak üzere 12 bin 557 bağımsız yerin açılışını gerçekleştiriyoruz.

116 kalem yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ev sahibi Türkiye sloganıyla başlattığımız 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniyemize 2 bin 990 konut tahsis ettik.

Sosyal konutlarımızı da söz verdiğimiz vakitte sizlere tahsis edeceğiz. Size ve milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmayacağız."