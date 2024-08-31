Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahip olduğunu söyledi.

Konuşmasında dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde olmadığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladık. Siz bahriyelilerimizin mezuniyet sevincine iştirak ediyoruz. Toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. 'Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Bu inanmışlığı şu an karşımdaki tabloda görüyorum. Türkiye mazlumlarım hamisi kimliği ile ilelebet payidar olacak. Türk millet tarih yazmaya devam edecektir. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

"CAYDIRICILIK VE ÇALIŞKANLIK NOKTASINDA TÜM DÜNYANIN HAYRANLIK DUYDUĞU BİR ORDUYA SAHİBİZ"



Caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz.

"YENİ TİP DENİZALTI PROJEMİZİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uçak gemimiz ile ilgili temaslarımız devam ediyor. Hızır Reis Denizaltımızı 2025, Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da 2029 yılına kadar tamamlayacağız.



"MAVİ VATAN'DAKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

'Masal' denilen 'Mavi Vatan'daki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi denizi ufku kadardır. Birileri 'Mavi Vatan'ı 'masal' olarak görebilir birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir.

"BİZ BUNLARIN HİÇBİRİSİNE KULAK ASMAYACAĞIZ"



Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirisine kulak asmayacağız. 'Türkiye'nin Irak'ta Suriye'de ne işi var?' demek tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır.

"DOĞU İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİRKEN, BATI İLE KÖKLÜ İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ"

Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği (AB) ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması, gönül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez."