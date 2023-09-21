Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ticaret hedefini açıkladı: "Hedefimiz 100 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğinde açıklamalarda bulundu.

ABD ile ticaret hedeflerinin 100 milyar doları yakalamak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye seçimlerin ardından ekonomik anlamda güvenin pekiştiğini gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Ekonomik büyümeden taviz yok." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.

ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz.

Türkiye olarak doğal gaz ve petrol aramaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık.



İstanbul Finans Merkezi'mizi hizmete açtık. Ülkemizi finans alanında global bir merkeze dönüştürmek istiyoruz.

OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen 2. ülkeyiz.

"EKONOMİK BÜYÜMEDEN TAVİZ YOK"

Seçimler sonrası ekonomik anlamda ülkemize güvenin pekiştiğini görüyoruz. Ekonomik büyümeden taviz yok. Orta Vadeli Program ile öncelikli reform adımlarını belirledik. Enflasyonu artıran yapısal unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Döviz kurumuzun dengeye kavuştuğunu görüyoruz.

"TÜRKİYE YATIRIMCILARA GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"



Türkiye siyasi istikrar, genç nüfus, modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor. Geçen ay Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye yaptığımız ziyaretler kapsamında anlaşmalar imzaladık.

ABD ile savunma sanayisi alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.