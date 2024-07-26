Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.

Bu duruma büyük tepki gösteren Erdoğan, "7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız." dedi.

Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Erdoğan, "Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Türk ekonomisinin kabuk değiştirdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak." dedi.



"ASLA FIRSAT VERMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ekonomisine katkı veren katma değer üreten tüm sanayicilerimize girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayiinden otomotive, havacılıktan insansız sistemlere, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazede kendi sektörleeinin liderleri olan şirketlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik.

Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz.



Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. ikinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miladını doldurmaya başlamıştır. Mesela Suriye'deki itilaf tam 13 yıldır sürüyor. Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi.

NETANYAHU'NUN ABD'DEKİ KONUŞMASI



ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.

EKONOMİ MESAJLARI



Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlü durabilen, ayakta kalabilen, var olanın üstüne koyabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir.



Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güven yükseliyor. Yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları atıyoruz. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'a gösterdiğimiz irade diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtı.

BYD ülkemizde üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracak Manisa’da. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor.



Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz projelerle 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize sunduk.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejimiz ile yüksek teknoloji odaklı yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz.



Toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar TL’ye ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı. Önümüzdeki dönemde 4 yeni model fabrika daha ekleyerek sayıyı 14’e çıkartacağız. Toplam 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, kobilerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek kritik teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz.



Başlıca 4 nitelik arayacağız: Yeni teknolojileri odağa alması, yatırımlar için yeterli ölçek, teknik yeterlilik, teknolojik kazanım, proje bazlı yatırım teşvikleri, cazip finansman imkanları sunacağız.

Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşüm sürecinden geçiyor, kabuk değiştiriyor. Ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm diyayı etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.



Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.