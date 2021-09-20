Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halihazırda New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, JFK Havalimanı'nda karşıladı.

Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 00:24 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 00:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

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Cumhubaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhubaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

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