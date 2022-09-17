Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 10:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ zirvesinde konuştu: Her alanda işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ zirvesinde konuştu: Her alanda işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - 1

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - 3

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - 4

20 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyareti sırasında ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek Erdoğan, uluslararası kuruluşların yöneticileriyle de görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın heyet başkanları onuruna vereceği resepsiyona katılması bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...