Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kıbrıs tepkisi: Rum Kesimi'ne ambargoyu kaldırmanın izahı yok

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli" diye konuştu.

Yunanistan'ın Ege'de gayriaskeri statüdeki iki adaya silah sevkiyatına da değinen Cumhurbaşkanı, "ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik" dedi.

YUNANİSTAN MESAJI

Ege'deki gerilime ilişkin ABD'ye çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir" diye konuştu.

"ZELENSKİ, PUTİN'İ İKNA ETMEMİZİ İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı, Ukrayna'da Rusya kontrolündeki 4 bölgede düzenlenen referandumlar ve nükleer savaş tehlikesine ilişkin ise şu yorumda bulundu: "Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydi. Sayın Zelenski 4 bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin'i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum. Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır."

SURİYE'YE YENİ HAREKAT

Erdoğan, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde olası bir﻿ askeri harekata ilişkin soruya, "Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız. ABD ve Rusya'nın Ekim 2019'da vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG sınırımıza yakın bölgelerde bunlara aykırı şekilde halen konuşlu" yanıtını verdi.

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