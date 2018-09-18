Son dakika haberi!
Cumhurbaşkaın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe’de ABD’li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek kabulde 30’dan fazla şirket yöneticisin in hazır bulunması bekleniyor.
Bilişimden gıda sektörüne birçok firma yöneticisinin katılacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve son ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.