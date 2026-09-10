Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Temsilciler Meclisi Üyesi Issa'yı kabu
10.09.2026 00:14
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
İki isim önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşmüştü.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini Ankara'da kabul etti.
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