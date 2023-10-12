Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin ne işi var Filistin'de?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'na katıldı.



Beştepe'deki buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden 14-28 Mayis seçimleri siyaset tarihimize dönüm noktası olarak yazıldı. Önümüzdeki beş seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesi için yapıyoruz.



Gençlerin sırtından geçinen tufeylilerin ne ülke gibi ne millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır.

TÜBİTAK destek programıyla 26 bin 632 üniversite öğrencisine toplam 730 milyon lira destek aktardık.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de tertiplenen Teknofest'i 4,6 milyon insanımız ziyaret etti. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'ncisine 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Kongrenin sizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber düzenleyeceğiz.

Bölgemiz sıkıntılı ve sanıcılı günler geçiriyor. Neredeyse 600 gündür Ukrayna ve Rusya arasında çatışmalar sürüyor. Bölücü terör örgütünün saldırıları rejimin aralıksız bombardımanıyla Suriye'de mazlumlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yemen'den Libya'ya birçok kardeş coğrafyada çatışma ve gerilim hakim. Türkiye olarak bu topraklardaki hadiselerden bizler de doğrudan etkileniyoruz. Nerede bir zulüm varsa engel olmaya çalışıyoruz. Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir.

"ABD NERE, AKDENİZ NERE?"



Üç gündür görüşmeler yapıyorum. Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ters. Nerede Batı? ABD uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. ABD nere, Akdeniz nere? Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır? Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? Görmedim, bilmedim, farkında değilim, bunu nasıl söylersin? Tüm tarafları itidalle hareket etmeye çağırdık. 13 liderle bugüne kadar görüştüm. Neler yapabiliriz, bunun üzerinde duruyoruz. Tüm aktörleri gerilimi düşürmek için çaba göstermeye çağırıyoruz.

"KATLİAM DERECESİNE VARAN SALDIRILARIN İZAHI OLAMAZ"

Mısır'ın Refah Kapısı'nı bombaladılar. Buradan insani yardım çalışması yapalım dedik. Bu insanlar susuz, gıdasız. Atılması gereken adımları gerektiren görevler var. Ama asla bunların böyle bir derdi yok. Ama bizim var. Tüm bölgemize sıçrama riski olan bu ateşi söndürmenin derdinde olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete ve yıkıma sebep olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. Katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Hiçbir eylem böyle bir zulmü haklı kılmaz.