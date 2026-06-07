Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.