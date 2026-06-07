Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

07.06.2026 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.