Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere pazar ünü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Dört gün sürecek ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek.



Cumhurbaşkanı, New York temaslarından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere bir çok dünya lideriyle de bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyareti sırasında iş dünyası temsilcileri ve Amerika’da yaşayan Türklerle de görüşecek.



Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından da 2 günlük bir ziyaret için Almanya'ya gidecek.