Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in devam eden saldırılarına ve bölgede yükselen tansiyona geniş yer ayırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak.

21 Eylül Cumartesi günü ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı , 14. kez Genel Kurulu'nda hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Eylül Salı günü yapacağı BM konuşmasında ilk önemli başlığının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının olması bekleniyor.

Erdoğan uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak, yaşanan katliama ve insanlık dramına dikkat çekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik siber saldırıların ardından bölgede yükselen tansiyona, savaşın yayılma tehdidine vurgu yapacak.

Öte yandan Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerde bölgesel ve küresel başlıklarla birlikte ikili ilişkilerin ön plana çıkması beklentisi hakim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerde ekonomik ilişkilere ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.

ERDOĞAN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ABD ziyaretinde iş insanları ile görüşmesi de planlamalar arasında.

-ABD İş Konseyi'nin çalışmalarına göre Erdoğan'ın 23 Eylül'de ABD'li şirket yöneticilerile bir araya gelmesi de bekleniyor.

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