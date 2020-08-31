Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afetten zarar gören esnafa 50 bin lira hibe

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a gitti.

Helikopterle selin vurduğu Dereli ilçesine geçen Erdoğan, felaket bölgesini önce havadan inceledi.

Bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erdoğan'a brifing verdi.

Bölgedeki incelemeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Esnafın sorununu çözelim diyorum. Konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim. İnsanlarımız yerlerine süratla kavuşsun diyoruz. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. Dere yatağında yapı kalmamalı. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.

Ardından halka hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Heyelan ve su baskını felaketinde çok sayıda iş yeri, ev ve alt yapı zarar gördü. Siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet felaketin ilk anından itibaren vatandaşının yardımına koşmuştur. İçişleri Bakanımız felaket gününden beri burada çalışmaları koordine ediyor. Bu felakette şu ana kadar şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Halen 5 insanımız kayıptır. Yol, su, elektrik gibi temel altyapı hizmetleri birkaç istisna dışında hizmete sunulmuştur. 118 köy yolunda ulaşım sağlanmıştır.

AFAD'A 20 MİLYON ÖDENEK

Afet bölgesinde 43 bina yıkıldı. 94 bina acil yıkılacak şekilde hasar gördü. AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız çalışmalar için Giresun'a 73 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardık. Tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı aşanlarından 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığıyla hibe olarak verilecektir. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Afetten zarar gören tüm belediyelere 25 milyon lira hibe sağlandı. Tarımsal destek ödemeleri erkene alındı. Fındık alım tarihi bir hafta öne çekildi.

1.3 MİLYAR LİRALIK PROJE

Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Derelere yapılacak müdahaleler mutlaka kontrol altına alınacak. Yaraları sarmak afetin izlerini ortadan kaldırmak ilçelerimizi yeniden canlandırmak için her türlü tedbiri aldık, yatırımları planladık, çalışmalara başladık. "120 milyon liralık bütçe ile kanal ve köprüler yapılacak. Dere yatakları kolayca akıp gitsin diye var. Buraları evlerle işgal edersek sel gelir buraları alır. Dere er veya geç selde yatağını bulur. Onun önünde hiçbir şey dayanamaz. İstanbul başta tüm kadim şehirlerimizin etrafı plansız, altyapısız yapılarla dolmuş sonra ıslah çalışması yapılmıştır. Aslında tam tersi yapılmalıydı. İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakileri düzeltmek mümkün olmaz ya da büyük bedel ister.

"YIKIM İSE YIKIM"

Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız. Giresun'deki selden aldığımız dersler önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda bize ışık olmalı. TOKİ konutlar yapacak, yüksek katlı olmayacak. Zemin artı 3 veya 4 olacak. Daha fazla yapmak istemiyoruz. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız."

''DOĞANKENT İLÇESİNE DOĞALGAZ TEMİN EDİLECEK''



Daha sonra ise Doğankent ilçesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ilçeye yeni bir hastane ve doğalgaz müjdesi vererek ''Amacımız süratle bu afetin yaşandığı yerleri yeniden ihya etmektir. Yıkılan binaların yapımı, alt yapılarının yeniden yapımı, zarar gören esnafımızın zararının süratle giderilmesidir” dedi.