Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşı olmayana PCR testi şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün artan pandemi vakalarıyla, yüz yüze eğitim gündemiyle toplandı.



Toplantı 5 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 6 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimde alınacak salgın tedbirlerini duyurdu. Buna göre aşı yaptırmayan öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek. Ayrıca üniversitelerde de aşı olmayan öğrenci ve çalışanlardan da düzenli test yaptırmaları talep edilecek.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:



ORMAN YANGINLARI



Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkilemiştir. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda 72 bin dekar ekili dikili alan zarar görmüştür.



Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecek. Yanan ormanlarımız anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak. Tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır.



KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİ



Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin'de, Batı Karadeniz'de ise Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketleri yaşanmıştır. Sel felaketinin ardından tüm kurumlarımız harekete geçmiştir. Bir yandan arama tarama, bir yandan enkaz kaldırma, diğer yandan hasar tespit çalışmaları sürmektedir.



Sel felaketinden sonra yeniden yapılacak evlerin projeleri hazırdır, yakında inşasına başlıyoruz.



En büyük üzüntümüz can kaybımızın çok olması. Şu ana kadar 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bilinen vatandaşların arayışı devam etmektedir.



Yağışların Karadeniz'in farklı bölgelerinde devam edeceği görülüyor. Buradan vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, kurumlarımızı tedbirlerini artırmaya davet ediyoruz.



Afetler konusundaki ihtisas kurumumuz AFAD'ı daha da güçlendireceğiz.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ



Meclis'in açılmasıyla birlikte Avrupa'dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini gündeme getirerek bu alandaki kirliliğin önüne geçmekte kararlıyız.



COVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE



Aşı tedariki konusunda oldukça iyi bir noktadayız. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülkemiz nüfusunu çoktan geride bıraktık. İlk dozda 46 milyon, ikinci dozda da 35 milyon kişiye doğru gidiyoruz. Ancak ülkemizde bazı kesimlerin aşıya hala tereddütle yaklaştıklarını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasıyla yönetilmektedir, yönetilecektir. Şayet bu salgına karşı başka bir tedbir yolu olsaydı onu da uygulamakta tereddüt etmezdik. Ancak hali hazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor.



Son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen, hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı olmadığının altını çizmek istiyorum.



Tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

YÜZ YÜZE EĞİTİM



Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

EĞİTİMDE PCR TESTİ ŞARTI



Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde üniversite çalışanlarından ve öğrencilerden de düzenli PCR testi yaptırmasını talep edeceğiz.

KONSER, TİYATRO VE SİNEMA'DA PCR TESTİ ŞARTI



Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE



Muhalefetin iddia ettiği gibi 1,5 milyon Afganlı ülkemizde kesinlikle yok, bunların hepsi yalan. Bizim gayemiz öncelikle Afganistan'ın istikrar ve güvenliği.



Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Ülkemizde hukuk herkes içindir, misafirlerimiz de bunun dışında değildir. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir sorumluluğu, görevi, mecburiyeti yoktur. Şu ana kadar yaklaşık 450 bin Suriyeli de ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere dönmüştür.



Ülkemizde hukuk herkes içindir. Misafirlerimiz de bunun dışında değildir. Ancak sığınmacıları kirli gündemlerine meze etmek isteyenlere de göz yummayız.