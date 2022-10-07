Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cemevleri için yeni adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen ''Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni''nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün burada 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı bu gaye ile kurmuşlar, yaşatmışlardır. Bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek, her birimizin vazifesidir.



Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden gelmiştir. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde tüm alanlardaki sorunları çözme iradesi yatmaktadır.

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULACAK

Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı belediyelere muhtarlıklara derneklere federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir. Tüm çalışmalar kurumsal yapı altaında yürütülecektir. Cemevlerinin aydınlatma içme kullanma suyu yapım onarım giderlerinin karşılanması imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir."