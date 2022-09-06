Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" dedi ve benzer bir anlaşmanın yarın Sırbistan ile de gerçekleşeceğini açıkladı.



Görüşmede, geçen sene 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret alanını geliştirmek için neler yapılabileceğinin konusunu ele aldıklarını açıklayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

''SÜRATLA BU SIKINTI ÇÖZÜLECEK''

Yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimi ele aldık. Saraybosna-Belgrad Otoyol projesine büyük önem veriyoruz. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.



İKİ ÜLKE ARASINDA KİMLİKLE SEYAHAT DÖNEMİ



Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilecek. Dışişleri Bakanımız konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma yapacağız.

YUNANİSTAN'A BİR UYARI DAHA

Benim anlattıklarımız rüya değil. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyorsak geliriz. Bize yönelik tehditler devam ederse, sabrın da bir sınırı vardır''