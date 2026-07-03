Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kadın ve genç çiftçiye kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"na katıldı.

"Tarım hem insan hem de insanlığın geleceği için hayatidir ve yeri doldurulamaz." mesajını veren Cumhurbaşkanı, çiftçilere yönelik yeni kredi desteklerini açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarda yer aldı.

“Toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki ve havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız.” diyerek açıklamasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

“Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değil. Tarım hem insan hem de insanlığın geleceği için hayatidir ve yeri doldurulamaz. Tabiat nankörlük etmez, kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin, modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu biliyorsunuz.

Küresel düzeydeki iklim krizi modern insanlığın nankörlüğü sonucu oldu. Su ve toprağın kirletilmesinin bedelini ödüyoruz. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşime açılmasının, zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz.

“TARIM ALANINDA ÇOK İYİ YERLERE VARACAĞIZ”

Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çitçimizin yüzü gülmeye başladı. Sebze üretiminde dünyada 3'üncü meyvede 4'üncüyüz. Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız.

“PEK ÇOK MAHSULDE REKOR BEKLİYORUZ”

Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Geçen yıl sektöre verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise 930 milyar lira.

Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda 'Her çiftçiye bedava traktör' sözü verip sonra 'Biz onu reklam olsun diye yaptık' demek değildir. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülke tarımına fayda gelmez. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin gayretindeyiz.

“TERÖR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor.

KADIN VE GENÇ ÇİFTİYE KREDİ DESTEĞİ

Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.

Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz."