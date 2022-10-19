Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, muhtara ticari yerine konut elektriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Muhtar kardeşlerimize daha önceden söz verdiğimiz bir hizmetin, muhtarlar evinin açılış heyecanını yaşıyoruz. Bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz. İş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiğinizde kalacak yer bulma derdinden kurtarmış oluyoruz. Muhtarlar evimizin açılışının yanı sıra 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz.



Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlığında son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız tekligi Meclis'e sunacağız. Hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın görev başında bulunamadığı sürede ödenekleri kesilmeyecek. Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimseyi sokmayacağız.

DOĞALGAZ MESAJI

Biz attığımız diplomatik adımlarla çok daha iyi durumdayız. Bu krizi ülkemiz için atılım fırsatına çevirmenin gayretindeyiz. Putin 'Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa doğalgazı bizden alacak. Bu durup dururken olmadı, aramızdaki diplomasi ile oldu. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. İhracatımız rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. Turizmde salgının kayıplarını telafi etmenin ötesine geçtik. Her alanda vatandaşlarımıza sahip çıkıyor, yüklerini hafifletmeye devam ediyoruz.

"BAŞLIĞI ATANLAR REZİL OLDU"



İlk toplantımızı yaptığımız 2015 yılından bu güne toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Bu görüşmeler bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana ne diyorlardı 'muhtar bile olamaz'. Ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil oldu.



"BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

Cumhuriyet tarihinde ilk kez muhtarlarımız sıkıntılarını dertlerini devletin zirvesiyle paylaşma fırsatı buldu. Sadece muhtarlarımızın değil pek çok şehrimizin sorunlarını da çözme fırsatımız oldu. Bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye oldu. Buluşmalarımızın sadece bürokraside değil siyasette muhtarlara yönelik bakış açısını değiştirdiğini görüyoruz. Muhtarların yüzüne bakmayan toplantılarımızdan sonra muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Hiçbir işinizi görmeyenler muhtarlarımızı vaat yağmuruna tutmaya başladı.

"MUHTARLAR UZUN YILLAR BEKLEMEK ZORUNDA KALDI"

Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunları da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Rol kapmaya çalışsalar da aramızdaki muhabbet iklimini asla tesis edemediler. Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hakettiği hizmetleri alabilmek için uzun yıllar beklemez zorunda kaldı. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlatacak kimseyi bulamazdı. Muhtar bile olamaz manşetini hatırlayın. Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlık makamına bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarımızı biz ihmal etmedik. Muhtarlık müessesesine verilen önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtarlık dairesi başkanlığı kurarak gösterdik."



