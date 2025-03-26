Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler İle İftar Programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bazı TV ve şirketlere yönelik boykot kararını sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin kamuda çalışan memurlar için bayramdan sonra 3 günün de idari izinli sayılarak 9 güne çıkarıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



Bugün aynı zamanda Kadir Gecesi'ni de idrak ediyoruz. Mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun.



Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç ve kültür değerlerimizin temelinde yer alır. Bu kavramlar tarihimizin köşe taşları oluştur. Ahi teşkilatlarımız, loncalarımız yalnızca işverenin çalışanın hakkını korumakla kalmamış aynı zamanda sosyal nizamın da en önemli teminatlarından birini teşkil etmiştir.



Çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmasını temin etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık.



Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden biz uygulamaya koyduk. Başörtü yasağını kaldırarak, kadınları çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Çalışanlarımız cuma ve hac izninden yararlanabiliyor.



Memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde haklarını biz düzenledik. 2025 yılı ocak ayı itibariyle enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025'te 43 bin 700 liraya yükseltmiş oldu.



Ağustos ayı içerisinde toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorununu çözüme ulaştıracağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Bu süreci de bu dönemde tamamlayacağız.

