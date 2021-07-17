Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Rize'de selin vurduğu yerler Afet Bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Erzurum'a son olarak 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden bir ay önce, 28 Şubat'ta geldiğini belirtti.

''ERZURUM 31 MART'TA GELENEĞİNİ BOZMAYARAK ADETA SANDIKLARI PATLATMIŞTIR"

O gün İstasyon Meydanı'nda Erzurumlularla ahitleştiğini anımsatan Erdoğan, "Soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık. Her ne kadar birileri çeşitli bahanelerle mitingimize leke sürmeye çalışsa da biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlenmiştik. Şimdiye kadar bizi asla mahcup etmeyen, yarı yolda bırakmayan Erzurum 31 Mart'ta da geleneğini bozmayarak adeta sandıkları patlatmıştır" diye konuştu.



Erdoğan, Erzurum'un hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyaseti ile AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih ettiğini söyledi.

''TOPLAM YATIRIM BEDELİ 9,5 MİLYAR LİRA OLAN ESERLERİ ERZURUM'UN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"



Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra pek çok eser ve projeyi de hizmete alacaklarını anlatan Erdoğan, "Nasıl diğer illere müjdelerle gidiyorsak bugün de Erzurum'a gelirken hamdolsun yine elimiz boş gelmedik. Genişletilmiş İl Danışma Toplantımızın ardından inşallah yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 9,5 milyar lirayı bulan pek çok eser, hizmet, projeyi resmen Erzurum'un istifadesine sunacağız" şeklinde konuştu.



Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarla buluşacaklarını ve onların fikirlerini alacaklarını belirterek, "Salgın şartlarının hafiflemesiyle yeniden hız verdiğimiz il ziyaretlerimizde milletimizle hasret gidermenin yanında teşkilatlarımızla da bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyoruz. İstişare edenin pişmanlık duymayacağını müjdeleyen bir peygamberin ümmeti olarak, partimizdeki istişare kültürünü her seviyede ihya etmeye çalışıyoruz" dedi.



''SİYASETİMİZDE MİLLETLE İNATLAŞMAK, MİLLETİ HAFİFE ALMAK YOKTUR''



Erdoğan, önce kendi aralarındaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmeleri gerektiğini dile getirerek, "İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek dışarıda da o derece güçlü, o derece etkili, sağlam oluruz. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde 'milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak' diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

''MİLLETİN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTE YÜRÜMEKTE KARARLIYIZ''



Erdoğan, şimdiye kadar hep milletle beraber yürüdüklerini, hareket ettiklerini, hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gütmediklerini belirtti. Erdoğan, "Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır" diye konuştu.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şunu unutmayın, davamızda karamsarlığa, umutsuzluğa, yeise yer olmadığı gibi rehavete, gevşemeye, atalete, nemelazımcılığa da yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak, kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdürmektir."



''TERÖRİSTLERİN BAŞINA CUDİ DAĞI'NI, GABAR'I, TENDÜREK'İ GEÇİRDİK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları ise şöyle:



''Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Asırlık sorunları birer birer çözdük, hayalleri hayata geçirdik. Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı, Gabar'ı, Tendürek'i geçirdik. İnlerine girdik. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar.

ÇÖZÜM SÜRECİ

Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz.

RİZE'DEKİ SEL VE HEYELAN FELAKETİ



Büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Bakan arkadaşlarımızın çok büyük felakete maruz kalan yerlerin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler 'Afet Bölgesi' olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız.''