Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

''SAĞLIK DEĞİL SİYASİ SEBEP''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir. Temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız. Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.



''TEMMUZLA BİRLİKTE SIÇRAMA İÇİNE GİRECEĞİMİZDEN ŞÜPHE YOK''

(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

''2020'Yİ HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR BÜYÜME ORANIYLA KAPATACAĞIZ''



Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.



''TÜRKİYE, LİBYA HALKINI DARBECİLERİN İNSAFINA BIRAKMAYACAK''

Irak'ta terör örgütünün üs olarak kullandığı yerleri birer birer temizliyoruz. Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacaktır. Doğru olanı yapmaya devam edeceğiz.

''AK PARTİ UMUDUN ADI OLMUŞTUR''

AK Parti'nin karderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. AK Parti umudun adı olmuştur. Klasik medya sosyal medya elbette önemlidir ama bunların hiçbir yüz yüze iletişimin yerini tutamaz. Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur. Halktan kopuk bir il başkanı asla AK Parti'ye yakışmaz.

''AĞUSTOSUN SONUNDAN İTİBAREN KONGLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ''

Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayara il kongrelerimize geçmektir. Davamızda eski yeni ayrımı yoktur. AK Parti çatısı altında sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın asli sahibidir. Yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir. Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor.

''YOLUNU ŞAŞIRANLAR HIRSINI AKLININ DAVASININ ÖNÜNE KOYANLAR...''

Yolunu şaşıranlar hırsını aklının benliğinin davasının önüne koyanlar dışında AK Parti dışında tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz rıza göstermez.

''HER YENİ ÜYEMİZ İÇİN BİR FİDAN DİKECEĞİZ''

Her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz. Kasım ayında aynı anda tüm yeni üyelerimizle fidanlıklarda buluşmak istiyoruz.

HAKARET MESAJINA TEPKİ

Aile olarak birkaç gündür can acıtıcı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevinci paylaştı bu mesafın altında on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı sayıca az da olsa insanlıktan dahi nasibini almamış bazı alçaklar hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. Bunlar ahlak sahibi değil. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Niçin YouTube Twitter Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Sosyal medya düzene sokulmalı. Bu mecraların kontrol edilmesini istiyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyet değildir. Bu konudaki teklifimizi parlamentoya getireceğiz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmalar içerikle ilgili her türlü mali sorumluluğu üstleniyorlar, Türkiye'de bundan kaçınıyorlar. Mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.''