Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Teknolojiye 4 milyar liralık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bilişim alanında 7 ''müjde'' vereceğini söyledi.

Erdoğan, ''Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı.

''TERSİNE BEYİN GÖÇÜ TEŞVİKLERİMİZLE ÖNEMLİ BİR YERE GELDİK''

Araştırma geliştirme merkezleri, teknoparklarla tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İş başı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık. Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı.

''5 ÖNEMLİ UNSUR KALKINMAMIZIN TEMELİNİ TEŞKİL EDİYOR''

5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme. Bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz. 237 şirketimiz tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. 76 üniversite ile biz Türkiye'de hükümeti devraldık şu anda 208 üniversitemiz var. Şimdi artık 81 vilayetimizde üniversitemiz var.

''DAHA ÇOK NİTELİKLİ TEKNOLOJİ PERSONELİNE İHTİYAÇ OLACAK''

Teknoloji alanındaki gelişmelerin ülkemizin büyümesindeki katkısını bilişim şirketlerimize bakınca görebiliriz. Yerli otomobilimiz Togg, üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bu sınıftaki araçların cihazların üretimi yanında bakımı için de daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Küresel gelişme ve büyümenin teknoloji ağırlıklı bir istikamete kayması bizi dijital dönüşüm alanına daha çok eğilmeye yöneltti. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız da var. Bunların hiçbiri önümüzdeki fırsaları en iyi şekilde değerlendirmemiz mani değildir. Milletimizin bu alandaki heyecanını gayretini desteklemek için müjdelerimizi paylaşmak istiyorum.

4 MİLYAR LİRALIK TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ



Birinci müjdemiz Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılımı, blok zinciri, yapay zeka akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğindeki firmaları destekleyeceğiz.

İkinci müjdemiz 1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. KOBİ'lerimize personel desteği donanım desteği gibi alanlarda destek vereceğiz.

Üçüncü müjdemiz veri merkezi sektörümüzü geliştirmek bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması yapıyoruz.



Dördüncü müjdemiz araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.

Beşinci müjde kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.

Altıncı müjde kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.

Yedinci müjdemiz imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız."