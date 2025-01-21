Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında vefat eden 66 kişiye rahmet, yaralanan 51 kişiye acil şifa dileyerek sözlerine başladı.

Yaralananlardan 17'sinin taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirten Erdoğan hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın haberinin alınmasından sonra 4 bakanın Bolu'ya gönderildiğini, yangına müdahale çalışmalarını yürüten vali ve AFAD Başkanı ile diğer ilgililerden düzenli bilgi aldıklarını belirterek yangına 156 araç ve 428 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Cumhuriyet savcısı, 2 mülkiye başmüfettişi ile 4 başmüfettişin 5 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte en ince detayına kadar olayı araştırdığınI belirterek "İlk etapta, aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir." diye konuştu.

TÜM YURTTA VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE 1 GÜNLÜK YAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciası nedeniyle tüm yurtta ve dış temsilciliklerde yarın 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklayarak, "22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ölümüyle ilgili olarak ise "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Yangın en ince detaylarına kadar araştırılmaktadır. İlk etapta işletmecinin de arasında olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir.

22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.



Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esad'ın arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı kazançlı çıkacaktır. Toparlanma için şüphesiz önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemli. Batılı kurumların yaptırımları da bir an evvel kaldırılmalı.

Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır.

100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız.

Esir ve tutuklu takası görüntüleri, kimin insan hayatına ve onuruna değer verdiğini, kimin de bunları yok saydığını göstermektedir."