Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek oranı arttı

"DEDİKODUYLA SİYASET YAPTIĞINI SANIYOR"



CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz; FETÖ'cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençlerimizi kullandırtmadığı için Milli Eğitim Bakanımıza, ekonomimize yönelik oyunlarını bozduğu için Hazine ve Maliye Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, yolsuzluk iddialarının üzerine korkusuzca gittikleri için yargı mensuplarına, emniyet güçlerine saldırarak gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor.



"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI PEŞİNDE KOŞMAYA BAŞLAMIŞ"



Ettiği lafların için tamamen boş. Buradan şahsımız, kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri CHP genel başkanı ve şürekasına iade ediyorum.



Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, basmadık düğme bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi, hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset yolunda telef olup gidecek?



"ŞEFFAF OLACAKLARDI, BANTÇI OLMUŞLAR"



Bu şahsı edep ve adap yoksunu üslubu içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz vardır. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil.



Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Sürekli yalanlanan bir CHP genel başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP'ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz.



Unutmayın, biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden nefesinizi, sesinizi, işinizi, gücünüzü her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Yılın her günü sokakta, iş yerlerinde, evlerde insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum. Bıraktığımız her boşluğun, karşımızdakilerin yalanlarıyla dolacağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız."