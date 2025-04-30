Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek oranı arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek oranlarının artırıldığını açıkladı. Buna göre, hibe tutarı ile faizsiz kredi tutarı 875'er bin liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"27 Nisan, Meclis iradesini hiçe sayma girişimiydi. 27 Nisan'da tarihin akışını değiştirip, gerekeni yaptık. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz.
AK Parti olarak bundan 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik, Allah'ın izniyle bu hedefe ulaştık. Şimdi 2053 diyoruz. Siz bakmayın uzak bir tarih gibi göründüğüne... AK Parti iktidara geldiğinde 2025'te çok uzak bir tarihti. Gazete manşetlerinde partimize ömür biçenler olmuştu. Her defasında onları hayal kırıklığına uğrattık.
Görüyorsunuz, 2025'i neredeyse yarıladık. 23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilhamla geleceğe çok daha güvenle bakıyoruz. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan 86 milyona kazandırdığımız eşsiz hizmetlerdir.
"HİÇBİR VİZYONLARI YOK"
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha nice zafer türküleri söyleyeceğiz. Elbette şartları değerlendirmek başka bir şeydir, suyun önünde sürüklenen kütük gibi şartlara teslim olmak başka bir şeydir. Biz sürüklenen değil, inşa eden, kuran, yönlendiren taraftayız. Hep öyle kalacağız.
Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzı, işi, hevesidir. Bunlar ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir vizyonları, projeleri olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere başlarlar millete hakaret etmeye...
Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir. Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az bizim kadar onlar da sorumludur.
"DEDİKODUYLA SİYASET YAPTIĞINI SANIYOR"
CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz; FETÖ'cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençlerimizi kullandırtmadığı için Milli Eğitim Bakanımıza, ekonomimize yönelik oyunlarını bozduğu için Hazine ve Maliye Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, yolsuzluk iddialarının üzerine korkusuzca gittikleri için yargı mensuplarına, emniyet güçlerine saldırarak gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor.
"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI PEŞİNDE KOŞMAYA BAŞLAMIŞ"
Ettiği lafların için tamamen boş. Buradan şahsımız, kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri CHP genel başkanı ve şürekasına iade ediyorum.
Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, basmadık düğme bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi, hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset yolunda telef olup gidecek?
"ŞEFFAF OLACAKLARDI, BANTÇI OLMUŞLAR"
Bu şahsı edep ve adap yoksunu üslubu içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz vardır. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil.
Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Sürekli yalanlanan bir CHP genel başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP'ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz.
Unutmayın, biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden nefesinizi, sesinizi, işinizi, gücünüzü her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Yılın her günü sokakta, iş yerlerinde, evlerde insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum. Bıraktığımız her boşluğun, karşımızdakilerin yalanlarıyla dolacağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız."
"ANI DEĞİL, GELECEĞİ GÖZETİYORUZ"
Kuzeyimizde ve güneyimizde yaşanan sıcak çatışmaları, gerilimleri hep birlikte takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulan her katliam bir hakikati tekrar hatırlatmıştır. Bu, Batı'nın sözde değerlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğudur.
İlk sıraya Türkiye'nin güvenliğini koyuyoruz. Attığımız her adımı anı değil, geleceği gözeterek planlıyoruz. Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil, Türkiye'nin istikbalini inşa etmenin derdindeyiz. Büyük bir sabırla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye projesini de dikkatle takip ettiğimiz Suriye'deki gelişmeleri, Akdeniz'de giderek kızışan çekişmeleri de, ekonomideki hassasiyetleri de böyle bir projeksiyonla yönetiyoruz.
"HIRSIZLIĞIN PARTİSİ OLMAZ"
Deprem başta olmak üzere insanımızı ilgilendiren her hususla aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi, hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Hırsızlığın, sahtekarlığın partisi, kimliği olmaz.
İster İstanbul'da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa, yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim ondan bundan haraç kesiyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak, boynumuzun borcudur.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"
Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerketiğinde biz omuzlayıp, icraate dönüştürüyoruz.
Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.
İSTANBUL'DA 50 BİN SOSYAL KONUT ÇALIŞMASI
Kağıthane Hasbahçe'de tüm vatandaşlarımız oraya gelmiş, çadırlarını kurmuş, orada çocuklarıyla sabahlamaya hazırlanırlarken, belediyemizin restoranında onlarla şöyle birer çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere süratle yaptılar. CHP'nin belediyelerinde bu tür millet bahçelerini bulamazsınız.
İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ORANLARI ARTTI
Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz.
İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor.
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