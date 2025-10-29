Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Guterres'e Atatürk Barış Ödülü verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülülleri kapsamında verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edileceğini açıkladı.



Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:



- "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün



-"Resim" dalında Yalçın Gökçebağ



-"Müzik" dalında besteci Yalçın Tura



-"Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık



- "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah.

