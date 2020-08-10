Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin denizinde gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.



Beştepe'deki toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Türkiye'nin kimsenin toprağında, denizinde gözü yoktur.

Türkiye'nin kimsenin meşru çıkarında gözü yoktur. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla hakkaniyetle çözümü için biz her zaman varız ve hazırız.

Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.

Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Beyaz eşya satışındaki artış vatandaşın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi açısından önemli.

Salgın sebebiyle turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için tüm imkanlarımızla gayret gösteriyoruz.

Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık.

Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir.

Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır.

Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır.