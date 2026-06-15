Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran mutabakatı açıklaması: Bölge rahat bir nefes aldı, kalıcı barış yolu açılmalı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe 'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Toplantıda NATO zirvesi hazırlıklarını ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdik. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var.

ABD İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakat açıklandı. Bölgemiz rahat bir nefes aldı. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgemize ve dünyaya nefes aldıran bu mutabakata ulaşılmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.



Türkiye saldırıların ilk gününden itibaren diplomasiyi elden bırakmayan sağduyulu bir tutum sergiledi. Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı bir şekilde savunduk. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek bir vatandaşımızın burnu kanamadı.

Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşamadı, yeni fitne ateşi yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.

İsrail barışa çomak sokmak istiyor. Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı.