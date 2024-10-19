Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.

Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.

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