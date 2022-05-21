Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da halka seslendi: Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğini öncesi halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara siper edeceğiz, istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak ve kollayacağız.

Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız



Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz.



Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur.

Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz



Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır.