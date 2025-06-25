Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'leri alma konusunda Trump iyi niyetli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan özetle şunları söyledi:



"Bölgemizdeki birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Savunmamızın güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. Birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz.

"YÜZDE 5'İ YAKALAMAYA EN YAKIN ÜLKELERDENİZ"

Savunma harcamalarımız hali hazırda önceki zirvelerin hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üstüdür. İnovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız sayesinde yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.

Sadece savunma harcamalarını artırarak ittifakın etkinliğinin genişletilmesi mümkün değil. Bu minvalde ilk olarak müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerindeki ticari engellerinin kaldırılmasının ittifak belgelerine yansımasına öncelik ettik.

İttifakın terörizmle mücadelesini öne çıkaran müttefiklerin başında geliyoruz. Bu defa Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladık. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık. Terörizm NATO'nun temel tehdidi.



"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ"



Ukrayna ve Rusya'da yıkım ve can kayıpları giderek artıyor. Biz savaşın adil bir barışla sonlandırılması için yoğun çabamızı sürdürüyoruz. İstanbul'da arabuluculuğa başladık. Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudumu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

"İSRAİL BU ŞEKİLDE KENDİ HALKININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMAZ"



Şimdiye kadar İsrail saldırılarında 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin Gazzeli yaralandı. Gazze'nin yüzde 80'i yıkıldı. Sağlık altyapısının yüzde 95'i tahrip oldu. Kiliseler, camiler okullar ve hastaneler bombalandı. 2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz yıkıntılar arasında çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in engellemeleri ve saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda. Uluslararası toplumun ilgili kurumların İsrail'in durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine her gün yenisini ekliyor. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in de güvenliği komşularının huzurundan ve refahından geçmektedir.

"HAKİKATLERİ CESARETLE SÖYLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yaşananlar 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu bize hatırlatmaktadır. Türkiye olarak tüm halkların, inançların, yanyana barış içinde yaşadığı sulh ikliminin tesisidir. 1000 yıldır aynı topraklarda yaşıyoruz. İnşallah ebediyyen orada yaşamaya devam edeceğiz. Tüm bölgenin selameti için acı da olsa rahatsız edici de olsa hakikatleri cesaretle söylemeyi sürdüreceğiz.

"DOSTUM TRUMP'IN ÇAĞRILARINA UYMALARINI BEKLİYORUZ"



İsrail ile İran arasındaki en son askeri tırmanma bölgemizi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bölgedeki liderlerle telefon görüşmelerimiz oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler İstanbul'da toplandı. Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü, diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz savaşla, yıkımla, saldırganlıkla tehditle hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur. Sayın Trump'ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.

Değerli dostum Trump'ın çağrılarına tarafların koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Fiili ateşkesin en kısa zamanda kalıcı sukunete tahvil edilmesini umuyoruz. Müttefikler dahil herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.



"TÜRKİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ"

Zirve kapsamında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdim. Bu kapsamda sırasıyla ABD Başkanı, Almanya Şansölyesi, Birleşik Krallık Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Hollanda Başbakanı, Romanya Cumhurbaşkanı'nın aralarında olduğu pekçok liderle bir araya geldim. Temaslarımda müttefiklerimizle ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını hem de zirve gündemini ele aldık. Ülkemizin önümüzdeki sene NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisi de zirvemizde neticeye bağlandı.

Gelecek yıl müttefiklerimizi Türkiye'de ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"TÜRKİYE BÖLGESİNİN BARIŞ ÜLKESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı takdirde ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye bölgesinin barış ülkesidir. Bölgesinde barışın özellikle hakim olması için bütün gayretlerini göstermektedir. Ancak bütün bunların yanında özellikle de İsrail'in bu çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz. Bugüne kadar Gazze'de olduğu gibi bölgede zalimlerin karşısında, zulmün karşısında yer aldık, yer almaya devam ediyoruz.

"BU İNSANLARIN HALİ NE OLACAK?"

Şu anda Gazze'de aylardır oradaki mazlumlara ayni yardım gitmiyor. Şimdi bu insanlara ayni yardım gitmezse bu insanların hali ne olacak? Biz de şu anda güçlü olan ülkelere diyoruz ki "gelin İsrail'in karşısında yer alın bu ayni yardımların götürebilmesi için Gazze'ye kapıların açılmasını sağlamak lazım." Kızılhaç'a bile şu anda İsrail yol vermiyor. Kızılhaç kanalıyla bile Gazze'deki bu insanlara yardım gitmiyor. Kızılhaç çalışabilse o kanalla buralara ayni yardım gıda, ilaç, yiyecek, giyecek tüm bunları götürme imkanı sağlanmış olacak. Ama şu anda bu bile maalesef yok.

"EUROFIGHTER KONUSUNDA OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Her şeyden önce şu an itibariyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde tabii ki atacağımız adımlar milli bütçeden olacaktır. Peyderpey milli bütçeden buraya gerekli payı ayırmak suretiyle NATO'ya desteğimizi vermiş olacağız. Eurofighter konusunda görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Almanya ve İngiltere ile görüşüyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Bunu gerçekleştirdikten sonra inşallah adımlarımızı atmış olacağız.

"SAYIN TRUMP F-35'LER KONUSUNDA İYİ NİYETLİ"

Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. Bu konuda biz 1 milyar 300-400 dolar gibi ödeme yaptık. F-35'leri alma noktasında sayın Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın bakım onarımı, F-35'lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar.

"VERECEĞİM CEVAP BELLİDİR"

Sayın Trump'la yaklaşık 1-1,5 saat kadar görüşmemizi yaptık. Görüşmemizde özellikle Gazze'nin sahil boylarının sizin ifade ettiğiniz şekilde kumarhaneler olması gündeme gelmedi. Böyle bir şey zaten gündeme gelse herhalde vereceğim cevap bellidir. Bu konuda duruşum bellidir. Duruşum belli olduğuna göre Sayın Trump öyle akıllı insandır ki, kime hangi soruyu soracağını iyi bilir. Böyle bir şey aramızda geçmedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarıyla Cumhurbaşkanları olarak herhangi sıkıntımız yok. Şu anda gayet iyi gidiyor. Parlamentoda güçlü potansiyele sahipler. Onların bir sıkıntısı olmadığına göre bu yürüyüş, bu gidiş. Randevu istediler rahmetli Sırrı Süreyya Bey'le birlikte Pervin Hanım'ı kabul ettim. Kendileriyle görüştük. Zannediyorum yine randevu talepleri var. Yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Kendileri ile görüşmelerimizi yapacağız, herhangi sıkıntı sözkonusu değil.

Benim ülkemde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arabıyla hepimiz biriz. Ülkemin bütünlüğünü korumak benim görevimdir. Bunu da en güzel şekilde sürdüreceğiz. Kifayeti müzakere diyelim, çok teşekkür ederim."