Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzede aileyi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ’ye yaptırılan 6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ildeki 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesinin yeni evini ziyaret ederek aileye sürpriz yaptı ve üç çocuğa hediyeler getirdi.



Ziyaretle ilgili duygularını paylaşan Ahmet İpek, “Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımızdı. Evimize gelerek bizi ziyaret ettiler, çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Yeni evimiz çok güzel, her şey son sistem.” ifadelerini kullandı.



Ev sahibi Ceylan İpek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evde görmenin büyük heyecan yarattığını belirterek, “Kapıda görünce şok oldum, bir daha baktım. Çok ilgilendiler, sohbet ettik. Evin her detayı eksiksiz düşünülmüş, çok memnunuz ve beğendik.” dedi.