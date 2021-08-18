Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan 552 Türk vatandaşı tahliye edildi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.



Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz.



Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.

Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.

Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır.

(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz.

Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu.

"552 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ"

Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz. Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesi sağlandı.

Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE



İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı.

(Kılıçdaroğlu'nun ABD'yle göçmen kabulü anlaşması iddiası) Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi.

Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü.

KABİNE TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.