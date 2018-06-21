Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

-Sizin için radyo ne ifade ediyor?



Recep Tayyip Erdoğan: Radyo eskiden evde vardı. Artık araçta var. Adeta yoldaş. Haberini de müziğini de radyoda dinliyor takip ediyor. Bizim en çok üzerinde durduğumuz yolda gelirken şu anda haberleri dinledim şu şu bilgiler yansıdı filan. Frekans boyutunda güçlü radyolar olduğu zaman onların ulaşabildiği yerler çok daha güçlü farklı ülkelere ulaşabiliyor. Artık internetten de dinlenebiliyor.



-Bir radyo anınız var mı?



Recep Tayyip Erdoğan: Evimizde o zaman bir tane radyomuz vardı. Malum o zaman büyükçe önü sanki kumaştan ekose olan bir radyomuzu hatırlıyorum. Bizim mesela evimizde televizyonumuz dahi yoktu. Siyah beyaza çok sonra kavuştuk. Rahmetli babam o büyük radyolardan bir tane evimize almıştı.



-16 yıldır iktidardasınız. Muhtar bile olamaz deniliyordu Cumhurbaşkanı oldunuz. 16 yılda olmasaydınız ne olmazdı?



Recep Tayyip Erdoğan: Bir defa 16 yıl önce Türkiye neredeydi ona bakmak lazım. Bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık. 70-100 öğrencili sınıflar. Doğru dürüst öğretmen yok, kitaplarınızı alamıyorsunuz. Sağlık zaten büyük bir felaket. Hele SSK’nın başında sayın Kılıçdaroğlu’nun dönemlerde büyük felaketti. Giyilen galoşları tekrar tekrar satıyorlardı. Rahmetli Savaş Ay’ın programında bakıyorsunuz mazaret üretiyor. Sen mazaret üretme makamında değilsin orada. Biz Türkiye’yi dört ana sütun üzerinde ayağa kaldıracağız dediğimiz, sağlık, adalet, eğitim, emniyetti. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine nasıl çıkaracağız düşüncesindeydik. Buna sessiz devrim diye batı söyledi biz söylemedik. Artık vesayetçi rejim sarsıldı. Biz bununla beraber atılan adımlarla hissedilir görülebilir bir şeyi gerçekleştirdik. Şu anda bizim 280 bin yeni derslik inşa ettik. Ben okuduğumda sınıfımda 75 öğrenci vardı. Şu anda öğrenci ortalaması 32. Biz bunu daha da aşağı çekeğiz yeterli bulmuyoruz.



-Gurur duyduğunuz neler var?



Recep Tayyip Erdoğan: Eğitimde neredeydik nereye geldik. 75 üniversitemiz vardı şimdi 205. Üniversitenin olmadığı il yok.



-Bu sınav sistemi değişiklikleri ne zaman bitecek soruları sık sık geliyor.



Recep Tayyip Erdoğan: Mesela ben TEOG sistemine bu kalkacak dedim. Sağdan soldan gürültüler geldi. Şimdi seviniyorlar. Artık Türkiye özellikle imtihan sistemleri oturtma düzeyini yakaladı. Bizim dönemimizde sadece üniversite imtihanına giriyorduk. Şimdi bunlardan aldığımız derslerle en ideal olanını YÖK’te yakaladı ona göre de iyileştirme noktasına geldi. Sürekli eğitimde en ileri ülkeler hangi noktada bütün bunlara bakalım diyorum YÖK başkanımıza da.



-Cumhurbaşkanı kimseye danışmadan sormadan kendisi kararlar alıyolar deniyor.



Recep Tayyip Erdoğan: Benim yanımda şu anda müsteşarlarım, danışmanların üst düzey bütün bunlar var. Ben hayatımı istişare üzerine kurmuş bir liderim. Benim yanımda şu anda her konuya yönelik başmüsteşarlar, başdanışmanlar var. Diyelim eğitimle ilgili arkadaşları çağırır istişaresini yaparım. Kaldı ki milli eğitim bakanımı da çağırırım konu eğitimse.



-Tek adam diye eleştiriyorlar sizi. Sizi zaman zaman eleştiren veya fikrinize katılmayanlar oluyor mu ekibinizde?



Recep Tayyip Erdoğan: Zaman zaman katılmayanlar oluyor. Bizde ben yok biz var. Ben diyemeyiz. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir. Ters düşenin kanaatini de paylaşmak zorunda değilim. Nihai kararı verecek olan tabii liderdir. Zaman zaman bazı kurumlarımızda yaşıyoruz bunu. Faturayı ödeyen sonunda siyasetçi oluyor.



-Size muhalif olan gazeteleri, köşe yazarlarını takip ediyor musunuz?



Recep Tayyip Erdoğan: Gazeteleri sabah okurum. Kalkıp onları aramak görüşmek gibi derdim yok. Köşe yazarlarını okumaya değer bulursam okurum. Hakareti zaten yanımdaki mesai arkadaşlarıma ve avukatlarıma havale ederim. Zaman ayıracak olursam onlara, hizmette geri kalırım.

-Muhalefetin parlamenter sisteme döneceğiz sözlerine ne dersiniz?



Recep Tayyip Erdoğan: Millet o defteri kapattı 16 Nisan’da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak.



-FETÖ şu anda hala Türkiye’de bir etkinliği var. Bu seçimde nereyi destekliyor sizce?



Recep Tayyip Erdoğan: Bunu söylemek politik olarak yanlış olur. Bunların tabanı ibadet ortası ticaret tavanı da ihanettir. Ben FETÖ mağduru diye bir şeyi tanımlama yetkisine sahip değilim. Bu yetki polisindir yargınındır. Şu anda yargı bir kısmını tutuklamıştır bir kısmını mahkum etmiştir. Mahkum edilenleri de Kılıçdaroğlu’nun bırakma yetkisi var mı?



-Yeniden yargılayacağız diyor.



Recep Tayyip Erdoğan: Kesinleşmiş mahkumiyet neyi yapıyorsun. Bu yargıdan da anlamıyor.



-OHAL komisyonu kuruldu ve binlerce başvuru oldu.



Recep Tayyip Erdoğan: Tutuklu olanlar içerisinden mağduriyet süreci başka mahkumiyetten başka bir şey. İşten el çektirilmiş o yönden bir mağduriyet söz konusu olabilir. Yargı kararını veriyor ve KHK’larla biz görevlerine geri iade ettik zaten.



-Şu anda muhalefet yargı bize karşı, ordu, medya bize karşı diyor.



Recep Tayyip Erdoğan: Ben bir defa siyasi yasaklıydım. Ziya Gökalp’e ait şiiri okuduğum içine içeri atıldım. Ama bu makamlara gelişin önünü açtı. Bu söyledikleri şeylerin siyasi yasakla alakası yok. FETO siyasi yasaklı değil niye gelmiyor? Amerika niye bırakmıyor? Bu 15 Temmuz’un nerelere uzandığının kanıtıdır. Yargı bunları yargılıyor Bay Muharrem’de gazete küpürü diyor. Kendi avukatları baktılar bizi haklı çıkarıyor raporları. Ama bunu söyleyemiyor. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayı sen nasıl hafife alırsın.



-Türkiye’de adalet mekanizması çöktüğü için Amerika vermiyor diyor sayın Muharrem İnce.



Recep Tayyip Erdoğan: Muharrem İnce devlet yönetimi nedir bilmiyor. Bu adam dershane işletememiş. Personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi ayrılmışlar. Uluslararası bir hukuk var. Sana şimdiden bir müjde mi verdiler? Demek ki ben buradan bunu söyler de artı bir yolu nasıl kapabilirim.



-Kandil operasyonları için Kandil’i seçim öncesi kullanıyorlar iddiası var.



Recep Tayyip Erdoğan: Biz yeni bombalamaya başlamadık. Bunlara kalsa bunlar Afrin’e Cerablus’a girmemizi de istemiyordu. Biz bunları dinlemedik. Bunları seçimle ilişkili olarak mı yaptık? Olması gerekiyordu onun için yaptık.



-Yavru köpek faciası yaşandı. Bu yasa ne zaman çıkacak?



Recep Tayyip Erdoğan: Bununla ilgili yasa var biz çıkardık. Ama içeriği daha sert hale getirilebilir. Vahşiler, hainler çok, bu ilk değil.

