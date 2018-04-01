Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e fırtına gibi girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Şimdiye kadar 3 bin 844 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e fırtına gibi girdik. Türkiye ve Türk milletini terör illetinden mutlaka kurtaracağız."

"Cumhur ittifakıyla birlikte ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Kardeşliğimizi Cumhur ittifakıyla ispatlamış olacağız."

"3 bin DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdik. Bunların bir kısmı PYD kılıfına büründü. 20 Ocak cumartesi günü ansızın geldik."

"Türkiye'nin terörle mücadelesi küresel bir mücadeleye dönmüştür."

"MİT 6 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. Kosova'daki operasyon ne ilk ne sondur. Kosova Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum ama Başbakanı'nı da kınıyorum. FETÖ'cüler nereye kaçarsa kaçsın soluğumuz enselerindedir."

"FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeşimizdir."

"İki Yunanlı askeri yakaladık. Bütün Arupa ayağa kalktı. Yargın ne derse odur. Onların yargısı var da bizim yargımız yok mu?. Teröristler için Çipras'a hiçbir şey söylemediniz."

SANATÇILARDAN HATAY SÜRPRİZİ

Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitti.

Sanatçılar Afrin harekatına ve Mehmetçiğe destek vermek için sınıra gittiklerini söyledi. Sanatçı ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle bir araya gelecek.

