Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'le ilgili müjdeyi size her an verebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an da ise Martin AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



"Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz."

"Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz."

"Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da Batı başkentlerini ağlama duvarlarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz."

"Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır."

"Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz."

DIŞARDA HALKA SESLENDİ: AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de AK Parti İl Kongresi öncesinde konuştu. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 569 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdü: "Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana... Kusura bakmasınlar."

Afrin'de teröristlerin açtığı tünellerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bunlar Batılı dostlarımızın onlara verdiği desteklerle bu tünelleri açtılar. Bu tünellerde kamyon gidebiliyor düşünebiliyor musunuz? Silah depolama yerlerini gördünüz? Her türlü silah var, bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar" şeklinde konuştu.